Atelier La Fabrik « mister green » rue St Denis La Ferté Macé, jeudi 29 février 2024.

Atelier La Fabrik « mister green » rue St Denis La Ferté Macé Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-29 15:00:00

fin : 2024-02-29

Lors de cet atelier manuel viens fabriquer ta tête à gazon et l’accessoiriser pour lui donner un look qui n’appartient qu’à toi !

Public dès 4 ans accompagné d’un adulte sur inscription

rue St Denis médiathèque

La Ferté Macé 61600 Orne Normandie



