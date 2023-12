CONCERT « MA RÉGION VIRTUOSE » La Ferté-Bernard, 27 janvier 2024, La Ferté-Bernard.

Initiée par la Région des Pays de la Loire et dans la continuité de La Folle journée en Région, Ma Région virtuose est un nouvel événement musical, dont la programmation irriguera le territoire régional du 26 au 28 janvier 2024..

Samedi 27 janvier à partir de 17h

Pour la première fois, la Ville de La Ferté-Bernard est partenaire de l’événement et s’associe à l’Orchestre Symphonique du Perche Sarthois pour initier un temps fort musical.

Première partie :

17h00 – OSPS (Orchestre symphonique du Perche Sarthois) – direction Pierre Ledru

Programme : œuvres de Beethoven, Dvoràk et musique Klezmer.

Concert : 45 minutes

Deuxième partie :

18h30 – Trio Chausson – trio avec piano

Programme : vent d’est – Hayden -Dvoràk.

Concert : 45 minutes

Tarif unique : 6€

Billetterie : https://billetterie-athena.mapado.com/

