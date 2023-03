SPECTACLE DE LA PULSE À L’OREILLE – « SCÈNES DE VIE » La Ferté-Bernard La Ferté-Bernard Catégories d’Évènement: La Ferté-Bernard

Sarthe

SPECTACLE DE LA PULSE À L’OREILLE – « SCÈNES DE VIE », 31 mars 2023, La Ferté-Bernard La Ferté-Bernard. SPECTACLE DE LA PULSE À L’OREILLE – « SCÈNES DE VIE » Halles Denis Béalet, place de la lice La Ferté-Bernard Sarthe

2023-03-31 – 2023-04-02 La Ferté-Bernard

Sarthe La Ferté-Bernard . Spectacle chanté de la troupe « La Pulse à l’Oreille ». Mis en scène et en voix par Marie Laure Thébault. Vendredi et Samedi 20h – Dimanche 16h. Tarifs : Adultes 9€ // Enfants de 6 à 12 ans 4€ (0 à 6 ans gratuit)

Réservations conseillées au : 06.04.40.73.54 +33 6 04 40 73 54 La Ferté-Bernard

dernière mise à jour : 2023-03-17 par

Détails Catégories d’Évènement: La Ferté-Bernard, Sarthe Autres Lieu La Ferté-Bernard Adresse Halles Denis Béalet, place de la lice La Ferté-Bernard Sarthe Ville La Ferté-Bernard La Ferté-Bernard Departement Sarthe Tarif Lieu Ville La Ferté-Bernard

La Ferté-Bernard La Ferté-Bernard La Ferté-Bernard Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la ferte-bernard la ferte-bernard/

SPECTACLE DE LA PULSE À L’OREILLE – « SCÈNES DE VIE » 2023-03-31 was last modified: by SPECTACLE DE LA PULSE À L’OREILLE – « SCÈNES DE VIE » La Ferté-Bernard 31 mars 2023 HALLES DENIS BEALET La Ferté-Bernard Place de la Lice La Ferté-Bernard Sarthe sarthe

La Ferté-Bernard La Ferté-Bernard Sarthe