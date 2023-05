Vide-greniers à La Ferrière-en-Parthenay 22 Rue de la Mairie, 14 mai 2023, La Ferrière-en-Parthenay.

Venez vous promener pour chiner ou vendre ce qui ne vous sert plus aux côtés d’environ 200 autres exposants et de plus de 2000 mètres de linéaire.

Un des plus grand vide-greniers de la région !

Exposition de confections artisanales à l’intérieur de la salle des fêtes à partir de 8h.

Ouvert aux chineurs dès 6h du matin sur plus de 2 000 mètres de rues dans le bourg.

Animation par le groupe musical Les Sympat’ifs et ambiance musicale de rue.

Grands parkings à proximité autour du site.

Inscriptions pour emplacements à l’heure des repas..

2023-05-14 à ; fin : 2023-05-14 18:00:00. .

22 Rue de la Mairie MAIRIE

La Ferrière-en-Parthenay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Come and take a stroll to bargain or sell what you no longer need alongside about 200 other exhibitors and more than 2,000 metres of shelf space.

One of the biggest garage sales in the region!

Exhibition of handicrafts inside the village hall from 8 am.

Open to bargain hunters from 6am onwards on more than 2,000 meters of streets in the town.

Animation by the musical group Les Sympat’ifs and musical atmosphere of street.

Large parking lots around the site.

Registration for pitches at meal time.

Venga a curiosear y a vender lo que ya no necesita junto a otros 200 expositores y más de 2.000 metros de estanterías.

Una de las mayores ventas de garaje de la región

Exposición de artesanía en el interior del ayuntamiento a partir de las 8 de la mañana.

Abierto a los cazadores de gangas a partir de las 6 de la mañana a lo largo de más de 2.000 metros de calles del pueblo.

Animación a cargo del grupo musical Les Sympat’ifs y música callejera.

Amplios aparcamientos alrededor del recinto.

Registro para las parcelas a la hora de comer.

Kommen Sie vorbei und stöbern Sie oder verkaufen Sie, was Sie nicht mehr brauchen, neben etwa 200 anderen Ausstellern und auf über 2000 Metern linearer Fläche.

Einer der größten Flohmärkte der Region!

Ausstellung von handwerklichen Konfektionen im Inneren des Festsaals ab 8 Uhr.

Für Schnäppchenjäger ab 6 Uhr morgens auf über 2.000 Metern Straße in der Ortschaft geöffnet.

Unterhaltung durch die Musikgruppe Les Sympat’ifs und Straßenmusik.

Große Parkplätze in der Nähe des Geländes.

Anmeldungen für Stellplätze zur Essenszeit.

Mise à jour le 2023-04-14 par CC Parthenay Gâtine