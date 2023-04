Marche de Printemps, 22 avril 2023, La Ferrière-Béchet La Ferrière-Béchet.

Marche de Printemps

2023-04-22 15:00:00 – 22:00:00

Pour la marche seule, vous pouvez vous inscrire dès à présent ou sur place.

Pour la marche avec le repas et soirée karaoké, c’est sur inscription.

Les parcours marche seront fléchés. 4 distances au programme:

5.5KM sur route et chemin, 6.5KM – 9KM et 13KM route et forêt.

Départ libre après passage au stand de départ de 15H à 17H.

Pas de lot, pas de classement, pas de récompense…

buvette et crêpes sur place.

Le soir petit repas en toute simplicité dès 19H

1er apéro offert – entrée ( carottes rapées ou potage) – saucisse/ frites – salade/fromage et grillé aux pommes.

Repas et soirée karaoké.

+33 2 33 31 98 27

