Gratuit Dans le cadre du programme d’animations « Notre été en Sud Vienne Poitou », l’Office de Tourisme vous invite pour une journée ou une demi-journée en famille ou entre amis à la Fermothèque, lieu pédagogique en plein cœur d’une exploitation agricole à Lathus-Saint-Rémy.

Programme de la matinée : Agri’Athlon, une course d’orientation par équipe.

Programme de l’après-midi : Baladofermothèque, parcours de 6 km semé d’énigmes à résoudre pour avancer et arriver au lieu d’une cache avec un surprise.

Si vous souhaitez participer aux deux animations, vous êtes invités à prévoir votre pique-nique sorti du sac.

Inscription obligatoire au 05 49 91 11 96

2023-08-22T10:00:00+02:00 – 2023-08-22T12:00:00+02:00

