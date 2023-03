Le poison et le remède La Ferme Troglo 26 Rue d’Espagne , Loches Loches Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Loches

Le poison et le remède La Ferme Troglo 26 Rue d’Espagne , Loches, 1 avril 2023, Loches. Le poison et le remède 1 et 2 avril La Ferme Troglo 26 Rue d’Espagne , Loches Exposition photographique sur la réalisation d’une oeuvre photographique inspirée du tableau de Jean Fouquet : La Vierge de Melun (Agnès Sorel). La photographie a été réalisée en octobre 2022 au moment de la manifestation d’Octobre Rose au sein de la ville de Loches. Elle a demandé 6 mois de préparation, de nombreux rendez-vous, la préparation d’un décors, d’une robe et de différents accessoires. La prise de vue a durée 3H. Elle a demandé 3 jours de post traitement.

9 artisans de Loches ont été solicités pour ce projet et une modèle (elle-même atteinte par le cancer du sein).

La photographie a été exposée au Logis Royal de Loches l’année dernière en Octobre lors des 600 ans d’Agnés Sorel.

Lors des JEMA, le triptyque préparatoire de l’oeuvre sera présenté et expliqué à la ferme troglo. Le projet fera l’objet en octobre 2023 d’une vente au profit de l’association CANCEN pour la recherche contre le concer. La Ferme Troglo 26 Rue d’Espagne , Loches 26 Rue d’Espagne , Loches Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « studiograindimage@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T17:30:00+02:00 photo photographie ©Sandrine Gaumot Studio Grain d’Image

