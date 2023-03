Philippe DESSEIN : De la matrice au tirage, le graveur vous invite au voyage à la FERME TROGLO ! La Ferme Troglo 26 Rue d’Espagne , Loches FR Loches Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Loches

Philippe DESSEIN : De la matrice au tirage, le graveur vous invite au voyage à la FERME TROGLO ! La Ferme Troglo 26 Rue d’Espagne , Loches FR, 1 avril 2023, Loches. Philippe DESSEIN : De la matrice au tirage, le graveur vous invite au voyage à la FERME TROGLO ! 1 et 2 avril La Ferme Troglo 26 Rue d’Espagne , Loches FR Comme tous les ans, plusieurs artisans seront présents à « La Ferme Troglo à Loches« .

Le graveur Philippe DESSEIN présentera la technique de la gravure aux visiteurs. Il s’appuiera sur les éléments anciens en bois présents sur place. Il utilisera comme médium : l’encre, le papier, la brosse.

Il répondra aux questions et présentera d’autres techniques de gravure sur bois ; il illustrera ainsi la taille d’épargne sur bois. il présentera également d’autres œuvres réalisées dans son atelier : eau forte, monotype, manière noire, pointe sèche, carborundum………. La Ferme Troglo 26 Rue d’Espagne , Loches FR 26 Rue d’Espagne , Loches FR Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.lesliegesdemarie.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00 Gravure graveur ©Phdssn

Détails Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire, Loches Autres Lieu La Ferme Troglo 26 Rue d'Espagne , Loches FR Adresse 26 Rue d'Espagne , Loches FR Ville Loches Departement Indre-et-Loire Lieu Ville La Ferme Troglo 26 Rue d'Espagne , Loches FR Loches

La Ferme Troglo 26 Rue d'Espagne , Loches FR Loches Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/loches/

Philippe DESSEIN : De la matrice au tirage, le graveur vous invite au voyage à la FERME TROGLO ! La Ferme Troglo 26 Rue d’Espagne , Loches FR 2023-04-01 was last modified: by Philippe DESSEIN : De la matrice au tirage, le graveur vous invite au voyage à la FERME TROGLO ! La Ferme Troglo 26 Rue d’Espagne , Loches FR La Ferme Troglo 26 Rue d'Espagne , Loches FR 1 avril 2023 La Ferme Troglo 26 Rue d'Espagne Loches Loches FR Loches

Loches Indre-et-Loire