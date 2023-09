Visites guidées et animations culturelles à la Ferme Sénéchal La Ferme Sénéchal Vieille-Chapelle, 16 septembre 2023, Vieille-Chapelle.

Visites guidées et animations culturelles à la Ferme Sénéchal 16 et 17 septembre La Ferme Sénéchal Sur inscription pour l’escape game du samedi et pour les ballades contées du dimanche.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2023 sur le thème « Patrimoine vivant », le Département du Pas-de-Calais s’associe à la Ferme Sénéchal pour proposer une découverte de ce lieu unique. Entre ballades contées orchestrées par la Compagnie du Tire-Laine, escape game, rally photos, échanges, rencontres, découverte de l’histoire du site et des projets futurs, venez partager un moment convivial dans ce lieu authentique ou l’on cultive le Bien Vivre Ensemble.

La Ferme Sénéchal 964 rue des clercs 62136 VIEILLE-CHAPELLE Vieille-Chapelle 62136 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0361091753 https://www.lafermesenechal.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0609833111 »}] La Ferme Sénéchal est un lieu atypique, témoin de l’architecture de la période 1920-1930. Ce lieu est légué en 2007 à la commune de Vieille-Chapelle par Georges Sénéchal à condition qu’il soit voué à un projet social. Après une opération de sauvegarde conjuguant préservation de l’authenticité du lieu et aménagements contemporains, la Ferme connait une nouvelle vocation. Dans une démarche unique en France, l’association Sourires d’autistes propose un accueil de jour à des personnes autistes dès 16 ans. Ce dispositif vise l’épanouissement dans tous les champs de la vie, l’accès à la vie citoyenne, à la citoyenneté, à la réalisation de soi, à l’autonomie. Répartis autour d’une cour intérieure, les anciennes étables, écuries et granges, sont devenues des espaces de partages et de rencontres favorisant l’inclusion et l’accès à une vie libre. Parkings

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:00:00+02:00

Département du Pas de Calais