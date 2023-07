Visite guidée de la ferme Saint-Siméon La ferme Saint-Siméon Honfleur, 16 septembre 2023, Honfleur.

Laissez-vous conter l’histoire de cet établissement mythique, un refuge normand de la peinture de paysage et de la littérature au XIXe siècle.

La Ferme Saint Siméon est une maison merveilleuse et pleine d’histoire, qui accueillit jadis de nombreux peintres impressionnistes, aujourd’hui célèbres, tels que Monet, Boudin, Jongkind, Corot, et tant d’autres.

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, l’établissement est heureux de pouvoir ouvrir ses portes à tous les passionnés d’art et d’histoire.

Pour que chacun puisse, à son tour, à l’instar de nos illustres prédécesseurs, s’imprégner de la douce lumière des lieux.

Vous pourrez ainsi découvrir les endroits secrets de celle belle maison, les pièces où se réunissaient les peintres pour prendre leur repas, échanger et se détendre; mais aussi la Chaumière, qui servit de cadre à plusieurs artistes, dont Claude Monet, qui représenta ce bâtiment sur une toile célèbre, aujourd’hui au Musée d’Orsay.

Vous pourrez également découvrir les merveilleux jardins, qui les virent planter leur chevalets, et être témoins de leurs lumineuses créations.

