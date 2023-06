Visite de la ferme Saint Robert La ferme Saint Robert Épaux-Bézu, 18 juin 2023, Épaux-Bézu.

2 visites guidées : départs à 10h et 11h (durée 1h).

Vente de produits de la ferme sur place.

Dans le cadre des journées nationales de l’agriculture, week-end à la ferme organisé par la Communauté d’Agglomération de la Région de Château Thierry. Plus d’infos : https://www.carct.fr/agenda/evenement/week-end-a-la-ferme-48-1

La ferme Saint Robert 02279 Epaux-Bézu Épaux-Bézu 02400 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 23 83 04 64 »}, {« type »: « email », « value »: « thierry.guyon02@orange.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.ferme-saint-robert.com »}] [{« link »: « https://www.carct.fr/agenda/evenement/week-end-a-la-ferme-48-1 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-18T10:00:00+02:00 – 2023-06-18T11:00:00+02:00

2023-06-18T11:00:00+02:00 – 2023-06-18T12:00:00+02:00

visite de ferme élevage

Sylvain Bizzocchi