La traction animale chez Cosmhana La ferme RenéSens Surrain, 25 octobre 2023, Surrain.

Surrain,Calvados

Venez découvrir la traction animale dans les jardins de Cosmhana en partenariat avec les Attelages de la Nicollerie. Dans l’exploitation de plantes et de fleurs de la Ferme RenéSens, nos hôtes vous présenteront quelques chevaux de trait (cob, trait breton…), les outils agricoles en traction animale et partageront avec vous leur expérience sur ce retour aux outils d’antan et au travail du cheval sur l’exploitation.

Mercredi 25 octobre, à 14h30 , à Surrain Gratuit. Réservation obligatoire au 02 31 21 46 00

Org : Office de Tourisme d’Isigny-Omaha.

2023-10-25 14:30:00

La ferme RenéSens Lieu dit, le Hamel

Surrain 14710 Calvados Normandie



Come and discover animal traction in the gardens of Cosmhana in partnership with Attelages de la Nicollerie. In the plant and flower farm of Ferme RenéSens, our hosts will introduce you to some draught horses (cob, Breton draught, etc.), animal-drawn farm tools and share their experience of this return to the tools of yesteryear and the work of the horse on the farm.

Wednesday, October 25, 2.30pm, Surrain Free. Reservations required on 02 31 21 46 00

Org : Isigny-Omaha Tourist Office

Venga a descubrir la tracción animal en los jardines de Cosmhana en colaboración con Attelages de la Nicollerie. En la granja de plantas y flores de la Ferme RenéSens, nuestros anfitriones le presentarán algunos caballos de tiro (cob, tiro bretón, etc.), aperos de labranza de tracción animal y compartirán su experiencia de este retorno a las herramientas de antaño y al trabajo del caballo en la granja.

Miércoles 25 de octubre, 14.30 h, Surrain Gratuito. Imprescindible reservar en el 02 31 21 46 00

Org: Oficina de Turismo de Isigny-Omaha

Entdecken Sie in den Gärten von Cosmhana in Zusammenarbeit mit den Attelages de la Nicollerie die Zugtierhaltung. In der Pflanzen- und Blumenfarm der Ferme RenéSens werden Ihnen unsere Gastgeber einige Zugpferde (Cob, Trait Breton?) und landwirtschaftliche Geräte mit Tierantrieb vorstellen und mit Ihnen ihre Erfahrungen mit der Rückkehr zu alten Werkzeugen und der Arbeit des Pferdes auf dem Betrieb teilen.

Mittwoch, 25. Oktober, 14:30 Uhr, Surrain Kostenlos. Reservierung erforderlich unter 02 31 21 46 00

Org: Fremdenverkehrsamt von Isigny-Omaha

