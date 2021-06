Reims La Ferme rémoise Marne, Reims La Ferme Rémoise – Visites du terrain La Ferme rémoise Reims Catégories d’évènement: Marne

Les samedi 12 et dimanche 13 juin, La Ferme rémoise organise des visites du terrain et explications sur son projet. Des ateliers thématiques (fresque du climat, terre crue, permaculture) seront également proposés. Nous serons ravis de vous accueillir ainsi que toutes les personnes intéressées par l’agriculture urbaine ! Venez découvrir l’aménagement de cette friche en espace test d’agriculture urbaine, les activités développées sur place, nos projets autour de l’agriculture urbaine. Pour s’inspirer, échanger, ou juste s’informer, en famille, entre amis ou solo, c’est l’occasion !

gratuit, sur inscription, 6 personnes maximum

Venez découvrir l’aménagement de cette friche en espace test d’agriculture urbaine La Ferme rémoise 21 ter rue Saint Charles 51100 Reims Reims Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-12T11:00:00 2021-06-12T12:00:00

