Reims Comment végétaliser son assiette ? La Ferme Rémoise – Terrain rue St Charles Reims, 7 octobre 2023, Reims. Comment végétaliser son assiette ? Samedi 7 octobre, 17h00 La Ferme Rémoise – Terrain rue St Charles Tarif : 9€ par personne / 16€ le duo (en couple, entre ami(e)s, parent(s)/enfant(s)….) Vous souhaitez végétaliser votre alimentation (pour des convictions écologiques, diététiques… pour des contraintes budgétaires…) mais vous aimeriez en savoir davantage et ne pas vous exposer à d’éventuelles carences ?! Alors retrouvez-moi le 7 octobre à 17h00 à la ferme Rémoise (21 ter rue Saint Charles – Reims) autour d’un atelier ! Au programme :

– Quiz : « Mangez-vous végétal et sainement ? »

… quel sera votre diagnostic ?!

– Quiz : « Testez vos connaissances sur l’alimentation végétalienne »

– Complémentarité des protéines végétales : quésako ?!

– Sensibilisation et prévention aux risques de carences : « À la recherche de nos grands équilibres métaboliques »

… mes 11 conseils !!

– Bonus : repartez avec mes recettes !!!

– Questions/réponses !! Ça vous tente ?!

Durée : 1h00

Réservations : via Facebook ou labeste.dieteticienne@gmail.com La Ferme Rémoise – Terrain rue St Charles 21 ter rue saint charles 51100 Reims Reims 51100 Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « labeste.dieteticienne@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/charlene.labeste »}] [{« link »: « mailto:labeste.dieteticienne@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T17:00:00+02:00 – 2023-10-07T18:00:00+02:00

végétalisation alimentation protéines environnement santé nature légumineuses céréales reims développement durable diététique santé corps

