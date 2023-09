Atelier yoga – nature La Ferme Rémoise – Terrain rue St Charles Reims, 7 octobre 2023, Reims.

Atelier yoga – nature Samedi 7 octobre, 11h00 La Ferme Rémoise – Terrain rue St Charles Atelier accessible à tous, venir avec un tapis ou une couverture, 10 euros à régler sur place, réservation au 0643878170

Atelier yoga – nature

Prendre soin de son corps

L’association krama yoga propose un ateleir de pratique d’une heure dans la nature. Prendre conscience que l’écologie passe aussi par le corps nous permettra de nous éveiller à notre environnement et à sa protection.

La Ferme Rémoise – Terrain rue St Charles 21 ter rue saint charles 51100 Reims Reims 51100 Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://fb.me/e/2R87XZt5n »}, {« type »: « email », « value »: « contact@krama-yoga.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0643878170 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T11:00:00+02:00 – 2023-10-07T12:00:00+02:00

2023-10-07T11:00:00+02:00 – 2023-10-07T12:00:00+02:00

yoga nature