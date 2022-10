Table Ronde à la Ferme Rémoise la ferme rémoise Reims Catégories d’évènement: Marne

Table Ronde à la Ferme Rémoise la ferme rémoise, 8 octobre 2022, Reims. Table Ronde à la Ferme Rémoise Samedi 8 octobre, 16h00 la ferme rémoise L’agriculture de proximité: clef de la résilience alimentaire ? la ferme rémoise 21 ter rue saint charles 51100 Reims Reims 51100 Marne Grand Est – Nous avons invité différents acteurs locaux (Producteurs, associations, entrepreneurs, collectivité) pour témoigner sur les forces et les faiblesses de l’agriculture de proximité. – Les villes et leurs périphéries sont des zones privilégiées pour des productions sur petites surfaces de fruits et légumes frais. Limitée du point de vue strictement calorique, l’agriculture urbaine et périurbaine peut cependant jouer un rôle important dans la diversification alimentaire. Elle participe au dynamisme et à la qualité de vie des quartiers concernés, et permet de sensibiliser les citoyens aux enjeux de résilience alimentaire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-08T16:00:00+02:00

2022-10-08T18:00:00+02:00

Lieu la ferme rémoise Adresse 21 ter rue saint charles 51100 Reims Ville Reims

