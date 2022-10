Atelier découverte des principes de la permaculture la ferme rémoise Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

Atelier découverte des principes de la permaculture la ferme rémoise, 8 octobre 2022, Reims. Atelier découverte des principes de la permaculture Samedi 8 octobre, 14h00 la ferme rémoise

participation libre

Un atelier pour découvrir les 12 principes de la permaculture et leur application sur une micro-ferme urbaine. la ferme rémoise 21 ter rue saint charles 51100 Reims Reims 51100 Marne Grand Est Dans le cadre de la journée « La Ferme en Fête » organisée le samedi 8 octobre par l’association La Ferme Rémoise, Alexandra Devaux de Happy Culture vous fait découvrir les principes fondateurs de la permaculture et leur application sur une micro-ferme urbaine. L’atelier sera aussi l’occasion d’échanger sur vos projets.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-08T14:00:00+02:00

2022-10-08T15:30:00+02:00

