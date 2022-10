Atelier initiation au maraîchage la ferme rémoise Reims Catégories d’évènement: Marne

Découvrez le métier de maraîcher sur notre microforme au centre de Reims la ferme rémoise 21 ter rue saint charles 51100 Reims Reims 51100 Marne Grand Est Venez participer à un atelier d’initiation au « maraîchage» sur le terrain St Charles de l’association La Ferme Rémoise (21 ter rue saint Charles à Reims).

Nous vous proposons une initiation avec une partie théorique suivi d’une activité pratique (mini chantier de maraîchage).

Au programme : le sol, l’assolement, les rotations, la planification, conduite des cultures, commercialisation.

Prévoir chaussures pour extérieur ou bottes.

Tarif: Prix libre, maximum 10 personnes, à partir de 14 ans

