Animations « Graines merveilleuses » à la Ferme Qu’es Aquò La Ferme Qu’es Aquò Barguelonne-en-Quercy Barguelonne-en-Quercy Catégories d’Évènement: Barguelonne-en-Quercy

Lot

Animations « Graines merveilleuses » à la Ferme Qu’es Aquò La Ferme Qu’es Aquò, 3 mai 2023, Barguelonne-en-Quercy Barguelonne-en-Quercy. Barguelonne-en-Quercy ,Lot , Barguelonne-en-Quercy Animations « Graines merveilleuses » à la Ferme Qu’es Aquò Bagat-en-Quercy La Ferme Qu’es Aquò Barguelonne-en-Quercy Lot La Ferme Qu’es Aquò Bagat-en-Quercy

2023-05-03 09:30:00 – 2023-05-03 12:00:00

La Ferme Qu’es Aquò Bagat-en-Quercy

Barguelonne-en-Quercy

Lot Barguelonne-en-Quercy . 13 EUR Visite du jardin pédagogique bio.

Ateliers jardinage et mosaïque de « graines merveilleuses »

Atelier cuisine: réalisation de tartinades à partir de lentilles ou pois chiches.

Dégustation de produits des deux fermes (Ferme Qu’es Aquò et Ferme de Bonarme) et des tartinades réalisées, accompagnées d’un verre (sirop, vin de noix, vin rouge…) Venez (re)découvrir les légumes secs. Ferme Qu’es Aquo

La Ferme Qu’es Aquò Bagat-en-Quercy Barguelonne-en-Quercy

dernière mise à jour : 2023-04-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Barguelonne-en-Quercy, Lot Autres Lieu Barguelonne-en-Quercy Adresse Barguelonne-en-Quercy Lot La Ferme Qu'es Aquò Bagat-en-Quercy Ville Barguelonne-en-Quercy Barguelonne-en-Quercy Departement Lot Tarif Lieu Ville La Ferme Qu'es Aquò Bagat-en-Quercy Barguelonne-en-Quercy

Barguelonne-en-Quercy Barguelonne-en-Quercy Barguelonne-en-Quercy Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/barguelonne-en-quercy barguelonne-en-quercy/

Animations « Graines merveilleuses » à la Ferme Qu’es Aquò La Ferme Qu’es Aquò 2023-05-03 was last modified: by Animations « Graines merveilleuses » à la Ferme Qu’es Aquò La Ferme Qu’es Aquò Barguelonne-en-Quercy 3 mai 2023 Bagat-en-Quercy La Ferme Qu'es Aquò Barguelonne-en-Quercy Lot Barguelonne-en-Quercy La Ferme Qu'es Aquò Barguelonne-en-Quercy Lot

Barguelonne-en-Quercy Barguelonne-en-Quercy Lot