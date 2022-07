La ferme Pfister : le houblon de père en fils Wingersheim les Quatre Bans, 5 août 2022, Wingersheim les Quatre Bans.

La ferme Pfister : le houblon de père en fils

rue du Stade Wingersheim les Quatre Bans Bas-Rhin Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg

2022-08-05 17:00:00 – 2022-08-05 18:30:00

Wingersheim les Quatre Bans

Bas-Rhin

Wingersheim les Quatre Bans

EUR La famille Pfister vous emmène à la découverte du houblon, cet or vert dont la production française est essentiellement d’origine Alsacienne. Cette famille de passionnés vous ouvre ses portes cet été pour vous permettre d’en apprendre plus sur la production du houblon, de la plantation à la récolte et même jusqu’à la fabrication de la bière. Vous découvrirez l’une des houblonnières familiales, l’exploitation familiale dans laquelle est récolté, trié et séché le houblon puis vous dégusterez la bière que produit l’un des fils de la famille. Une visite passionnante et rafraichissante !

Visite guidée de la ferme Pfister à Wingersheim : présentation d’une houblonnière, visite de la ferme et dégustation de la bière familiale.

+33 3 88 21 46 92

dernière mise à jour : 2022-07-26 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg