La ferme pédagogique Marcel Dhenin vous invite à son anniversaire Ferme pédagogique Marcel Dhénin, 2 octobre 2021, Lille.

La ferme pédagogique Marcel Dhenin vous invite à son anniversaire

du samedi 2 octobre au dimanche 3 octobre à Ferme pédagogique Marcel Dhénin

* Samedi 2 Octobre Évadez-vous avec une promenade contée avec un âne par Antoine Gandt – à 14h30, 15h30 et 16h30. Promenez-vous à dos de poney par Shet59 – de 14h à 17h. Découvrez les traits du Nord – par le Syndicat d’élevage des traits du Nord – de 14h à 17h. Découvrez les activités de la ferme et des ateliers autour des tisanes par la Ferme pédagogique – de 10h à 17h. Profitez de conseils sur les soins à apporter à vos meilleurs amis, chats et chiens – par la Chatterie de Mithlond, Elevage des zéolithes sacrées et Elevage du moulin de Beuvry – de 11h à 17h. Créez votre propre tapis végétal par Les Z’arts recycleurs – de 15h à 16h30. Testez vos connaissances sur les aromates par La maison du jardin – à 14h30, 15h30 et 16h. Découvrez la grainothèque de la Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités – de 14h à 17h Découvrez la permaculture – par l’association Mes voisins les jardiniers – de 10h à 12h. Confectionnez des masques avec des éléments de la ferme – par l’association Animavia – de 14h à 17h. Écoutez la chorale Give me Fives – à partir de 17h. * Dimanche 3 octobre Retrouvez des producteurs, agriculteurs et commerçants – de 10h à 18h. Assistez à la conduite d’un troupeau de moutons avec un chien de berger – par La Bergerie de Valérie – de 14h à 17h. Profitez de conseils sur les soins à apporter à vos meilleurs amis, chats et chiens – par la Chatterie de Mithlond, Elevage des zéolithes sacrées et Elevage du moulin de Beuvry – de 11h à 17h. Montez à bord d’un petit train tracté par un âne par Bruno Ousson – de 14h à 17h. Découvrez les activités de la ferme et des ateliers autour des tisanes par la Ferme pédagogique – de 10h à17h. Découvrez les différentes races de pigeons et assistez à leur lâcher par Jean Paul Fouquet – de 14h à 17h Apprenez à transformer de la laine pure par Francine Tertaglia – de 14h à 17h. Informez-vous sur les «indésirables» de vos jardins, ces merveilles méconnues par Anne-Sophie Prouvost – à 10h30. Confectionnez des masques avec des éléments naturels de la ferme – par l’association Animavia de 14h à 17h. Assistez à la projection du film « Perles Rares »et écoutez Pipo Solo par l’association Buena Vista Video Club – à 17h. La ferme expose votre art ! Faites parler votre créativité ! En ramenant un dessin sur le thème de la ferme, vous repartirez avec un poster d’un animal de la ferme et votre dessin sera exposé !

Gratuit. Dans le respect des consignes sanitaires

La ferme pédagogique vous invite à son anniversaire, des dizaines d’animations gratuites pour toute la famille

Ferme pédagogique Marcel Dhénin 14 rue Eugène Jacquet 59000 Lille Lille Saint-Maurice Pellevoisin Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T10:00:00 2021-10-02T18:00:00;2021-10-03T10:00:00 2021-10-03T18:00:00