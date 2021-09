Le Mans Le Mans Le Mans, Sarthe LA FERME NATURELL’MANS Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Les Jeunes Agriculteurs de la Sarthe organisent, les vendredi 24 de 14h à 19h et samedi 25 septembre 2019 de 10h à 19h, sur la place de la République du Mans, la 11eme édition de la Ferme Naturell'Mans. Jeunes Agriculteurs communiquent sur le métier d'agriculteur mais également sur les filières, notamment sous la forme d'interventions dans des écoles primaires, ainsi que par l'organisation d'évènements grand public comme la Ferme Naturell'Mans. Depuis 2010, ils organisent "la Ferme Naturell'Mans", qui réunit un marché de producteurs, une mini-ferme d'animaux, ainsi que diverses animations pédagogiques. Plébiscitée par le public Manceau lors des précédentes éditions, les Jeunes Agriculteurs entendent consolider cette dixième édition. Ce projet est né de l'envie de communiquer autour du métier d'agriculteur et des filières auprès des citadins qui sont, avant tout, des consommateurs… Venez à la Ferme Naturell'Mans – 24 et 25 septembre 2021 Place de la République au Mans ! jasarthe@gmail.com +33 2 43 24 76 45 https://www.jeunes-agriculteurs.fr/

