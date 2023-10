Projection, débat – Et si on imaginait » La belle ville » de demain ! La ferme Nature & Découvertes Versailles, 12 octobre 2023, Versailles.

Projection, débat – Et si on imaginait » La belle ville » de demain ! Jeudi 12 octobre, 19h30 La ferme Nature & Découvertes 5 € l’entrée – réservation en ligne.

Projection du Documentaire « La belle ville« , suivi d’un échange sur le rôle et la place de l’agriculture urbaine pour des villes plus belles et résilientes en présence des réalisateurs et d’un représentant de l’Association Française d’Agriculture Urbaine Professionnelle.

La ferme Nature & Découvertes Passage des Étangs Gobert – 78000 Versailles Versailles 78000 Chantiers Yvelines Île-de-France 06 84 31 87 03 https://www.lafermenatureetdecouvertes.fr/ https://www.facebook.com/lafermenatureetdecouvertes La Ferme Nature & Découvertes est un espace expérimental de production agricole selon les techniques de l'écoculture, mais aussi un espace d'apprentissage de la permaculture, un lieu d'inspiration et d'innovation, de curiosité et de partage.

Une ferme urbaine très accessible, située à 300 m de la gare Versailles Chantiers, pour des séminaires au vert et inspirés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-12T19:30:00+02:00 – 2023-10-12T22:00:00+02:00