Improvisation Théâtrale à la Ferme 1 et 2 septembre La ferme Nature & Découvertes Tarif plein : 9 €, Tarif réduit : 5 €

Comique et improvisé, le théâtre sera au cœur de la ferme pour une rentrée créative et joyeuse

Le vendredi 1er septembre à 20h et le samedi 2 septembre à 16h30

Nous recevrons l’équipe des Alchimistes d’IMPRONET, pour une rentrée spontanée, joyeuse et humoristique… de l’improvisation théâtrale à la ferme, qui a beaucoup en commun avec la Permaculture : observation, écoute, créativité collective, diversité des regards, interactivité, sobriété des moyens, bienveillance, résilience, disruption, passion, énergie positive…

Venez en famille ou entre amis, une expérience unique d’improvisation créative, drôle et fantasmagorique au cœur de la ferme !

L’occasion de (re)découvrir notre lieu de séminaire écologique imaginé comme un espace de créativité et d’inspiration pour donner envie et inventer collectivement la transformation écologique de nos modes de vie.

La ferme Nature & Découvertes Passage des Étangs Gobert – 78000 Versailles Versailles 78000 Chantiers Yvelines Île-de-France 06 84 31 87 03 https://www.lafermenatureetdecouvertes.fr/ https://www.facebook.com/lafermenatureetdecouvertes La Ferme Nature & Découvertes est un espace expérimental de production agricole selon les techniques de l'écoculture, mais aussi un espace d'apprentissage de la permaculture, un lieu d'inspiration et d'innovation, de curiosité et de partage.

Une ferme urbaine très accessible, située à 300 m de la gare Versailles Chantiers, pour des séminaires au vert et inspirés.

2023-09-01T20:00:00+02:00 – 2023-09-01T21:30:00+02:00

2023-09-02T16:30:00+02:00 – 2023-09-02T17:30:00+02:00

©Impronet