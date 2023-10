Soirée déguisée d’Halloween La ferme Lou Craven Raphèle-lès-Arles, 31 octobre 2023, Raphèle-lès-Arles.

1ère édition de la soirée déguisée d’Halloween le mardi 31 octobre 2023 dès 19h à la ferme Lou Craven.

Tous les zombies, sorcières, squelettes, fantômes et tous les autres d’Halloween seront accueillis pour passer une soirée musicale à la ferme et profiter entre amis de ce moment inhabituel pour nous immerger dans cette nuit ténébreuse Celtes.

Eloignons les mauvais esprits cette veille de Toussaint et passons ensemble une soirée inoubliablement diabolique.

Vous pourrez également vous incrire au défilé pour l’éléction du plus térrifiant costume avec 1 lot à gagner (inscription gratuite sur place)

Tous les participants devront être déguisés (c’est obligatoire même si ce n’est que partiellement) pour participer à la soirée.

L’aire de jeux sera mis à disposition des enfants (sous la responsabilité des parents)

Restauration sur place

Menu enfant 10€ (saucisse/frites + dessert)

Restauration entre 12 et 14€

Dessert de 3 à 5€

Parking gratuit

Pique-nique interdit

www.loucraven.com

GPS: La ferme Lou Craven

La ferme Lou Craven RD 33 st gabriel 770 Route de Fontvieille13280 Moulés Raphèle-lès-Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « lafermeloucraven@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0670488504 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0621702344 »}] [{« link »: « http://www.loucraven.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-31T19:00:00+01:00 – 2023-10-31T23:59:00+01:00

La ferme Lou Craven