Raphèle-lès-Arles Halloween à la ferme La ferme Lou Craven Raphèle-lès-Arles, 29 octobre 2023, Raphèle-lès-Arles. Halloween à la ferme Dimanche 29 octobre, 10h00 La ferme Lou Craven Entrée libre Halloween s’invite à la ferme Lou Craven pour le plaisir des petits mais aussi des grands. Découvrez notre exploitation au couleur de l’automne, avec les diverses animations que nous vous proposons, toboggan et trampoline gonflable, balades en calèche, balades en poneys, jeux en bois, ateliers créatifs, atelier maquillage, mini ferme et notre nouvelle super aire de jeux. Sans oublier notre coin guinguette qui vous assurera la restauration tout au long de la journée avec nos produits de la ferme. Nouveautés cette année grande chasse à la citrouille menée d’une main de maitre par notre equipe de Pin’up Zombie qui débutera à 11h précise (ne soyez pas en retard sinon un sort vous sera jeter) avec un lot pour celui qui trouvera la citrouille différentes de toutes les autres et un défile pour élire le costume enfant d’Halloween dans le milieu de l’après-midi avec la choregraphie de nos Pin’ups Zombies. Hop, hop, hop tout le monde doit se déguiser se sera bien plus rigolo pour nous tous et les enfants seront ravis de partager l’événement avec leurs parents. Entrée gratuite, animations gratuites et payantes. Chasse à la citrouille 8€

Chasse à la citrouille 15€ avec menu enfant (saucisse/frites + dessert) Inscription uniquement sur:

http://www.loucraven.com/boutique/evenement/ (coupon à imprimer après validation) Menu enfant 10€ (saucisse/frites + desssert)

Restauration entre 12 et 14€

www.loucraven.com GPS: La ferme Lou Craven La ferme Lou Craven RD 33 st gabriel 770 Route de Fontvieille13280 Moulés Raphèle-lès-Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

