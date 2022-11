Noël à la ferme Lou Craven La ferme Lou Craven, 26 novembre 2022, Raphèle-lès-Arles.

Entrée gratuite, pique-nique interdit

Le week-end du 26 & 27 novembre 2022 venez fêter Noël à la ferme Lou Craven de 10h à 18h. handicap intellectuel;handicap moteur;handicap auditif ii;mi;hi

La ferme Lou Craven RD 33 st gabriel 770 Route de Fontvieille13280 Moulés Raphèle-lès-Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Noël s’invite à La ferme Lou Craven le week-end du 26 & 27 novembre de 10h à 18h.

À cette occasion, vous y retrouverez nos différents stands avec ses producteurs mais aussi l’artisanat et la création.

Nous ferons chauffer les planchas pour vous préparer les meilleurs Burger fermier de la région mais aussi toutes nos grillades d’agneaux et de brebis, à savoir côtelettes d’agneaux, saucisses, merguez et steaks hachés.

Cette année nous vous proposerons également notre viande de porc, burger, côte, échine, escalope, steaks hachés, sans oublier notre charcuterie que nous avons fait façonner au pied des montagnes pour un goût sans précédent ( saucisson, saucisse sèche, rosette, jésus, coppa, pancetta, chorizo, figatelli).

Les enfants seront à l’honneur avec les ateliers créatifs mais aussi les balades à poneys, le toboggan et trampoline gonflable, les jeux en bois, les magiciens, le taureau mécanique, mascotte, barbe à papa etc…

Vous pourrez également profiter d’une balade en calèche en famille au coeur de notre exploitation agricole.

Dimanche venez apprécier les chants de Noël avec notre duo de musicien.

Papa Noël sera présent durant tout le week-end, vous pourrez immortaliser cet instant précieux au stand photo avec le décor de Noël.

Le Père Fouettard s’invitera parmi et viendra gronder les enfants qui ne sont pas toujours sage.

Venez participer au quizz de Noël et gagner des animations pour vos enfants.

Vous n’oublierez pas d’emmener votre lettre et de la glisser dans la boîte aux lettres du père Noël.

Événements en extérieur, entrée gratuite, pique-nique interdit.

A très vite

La ferme Lou Craven



2022-11-26T10:00:00+01:00

2022-11-27T18:00:00+01:00

Angelique Garagnon