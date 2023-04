Visite des jardins La Ferme Les Mamours, 3 juin 2023, La Bastide-l'Évêque.

Visite des jardins 3 et 4 juin La Ferme Les Mamours Entrée libre

Accueil des visiteurs avec visites guidées des différents lieux, des animaux résidants à la ferme, dégustations gratuites des produits transformés à base des fruits de la ferme.

La musique du jardin à qui sait prendre le temps sera bien là, les bassins et le clapotis de l’eau qui coule, le chant des grenouilles, les oiseaux merveilleux enchanteurs des lieux, et la brise qui fera sonner les carillons aériens.

Atelier de construction de différents carillons avec les bambous du jardin.

Les visiteurs pourront lors de cette visite voir les expositions de différents artistes et artisans qui seront présents pour faire découvrir leurs passions.

La Ferme Les Mamours La Crouzette La Bastide l’Evêque 12200 Le Bas Segala La Bastide-l’Évêque 12200 Aveyron Occitanie 0665302460 https://lafermelesmamours.fr/ https://www.instagram.com/lesmamours12/;https://www.facebook.com/lesmamours12/ Au cœur du Ségala, autour d’une ancienne ferme du XIXe siècle restaurée, jardins privés aménagés depuis 2015 et composés de plusieurs espaces : terrain de 2 000 m² aux arbres plus que centenaires où ont été plantés arbres aux essences variées, fruitiers vivriers, décoratifs, arbustes fleuris et petits fruits ainsi que parterres fleuris ; 1 ha de pâtures agrémenté de noyers cinquantenaires ; deux bassins aquatiques habités par des carpes koï, poissons rouges et batraciens ; et un potager sur buttes de 300m² et sa serre, cultivé sans aucun entrant chimique. Arrosage raisonné grâce aux eaux de pluies et aux sources présentes. Animaux de basse-cour et de ferme en liberté. Hôtel à insectes à vocation pédagogique. Ouvert toute l’année de 10 h à 18 h. Parking Privé

