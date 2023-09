Alimentation adaptée au cancer – Saveurs d’octobre La Ferme Lait Prés Verts Guérande, 28 octobre 2023, Guérande.

Dans le cadre des Saveurs d’octobre, la Ferme Lait Prés Verts vous propose, dans le cadre d’un après-midi bien-être, un atelier sur l’alimentation adaptée au cancer.

L’alimentation adaptée au cancer :

Comment accompagner et réintégrer la nourriture pendant et après la maladie pour les personnes atteintes de cancer ?

Cet atelier sera animé par un diététicien-nutritionniste.

Il s’intègre dans un après-midi dédié au bien-être : réflexologie, dermographie médicale… organisé en partenariat avec l’association Europa Donna de Pornic.

Gratuit.

Mais les Saveurs d’octobre c’est quoi ? C’est un mois entier dédié à la gastronomie, aux produits locaux et au patrimoine culinaire. C’est pour vous l’occasion de profiter pleinement de cette arrière-saison sur notre belle presqu’île gué­randaise.

