Dans le cadre des Saveurs d’octobre, venez découvrir à la Ferme Lait Prés Verts une Mini-Foire aux Vins.

Mini-Foire aux Vins :

Toute la journée, venez découvrir notre mini-foire aux vins proposée par nos vignerons partenaires.

Profitez également de dégustations.

Durée :

Journée

Informations et réservations :

Gratuit, sans réservation

Plus d’informations au 06 24 85 67 21

Par téléphone au 02 40 24 34 44, par mail, ou directement auprès de nos Offices de Tourisme.

Mais les Saveurs d’octobre c’est quoi ? C’est un mois entier dédié à la gastronomie, aux produits locaux et au patrimoine culinaire. C’est pour vous l’occasion de profiter pleinement de cette arrière-saison sur notre belle presqu’île gué­randaise.

Programme des Saveurs d’octobre

