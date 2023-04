En harmonie à la ferme jardin La ferme jardin Thuillières Catégories d’évènement: Thuillières

Vosges

En harmonie à la ferme jardin La ferme jardin, 3 juin 2023, Thuillières. En harmonie à la ferme jardin 3 et 4 juin La ferme jardin Participation libre Visite libre ou guidée de notre Ferme-Jardin qui part de la maison et se prolonge par un potager, un verger, jusqu’au bois, au milieu des fleurs, des légumes et des animaux de la ferme . Exposition permanente de photos dans le jardin : grands formats extérieurs + expo réalisée au LEGTA de Mirecourt sur le thème : Les oiseaux au jardin . Présentation exceptionnelle par Fabrice Cahez, photographe naturaliste, président de Natur’images Samedi à 17 heures Pique-nique possible sur place, Chanteurs , musiciens bienvenus De l’espace domestique jusqu’à l’espace sauvage, ouvrez les yeux et cette année tendez l’oreille ! La ferme jardin 88260 Thuillières Thuillières 88260 Vosges Grand Est 0688800763 La Ferme Jardin est un jardin familial qui ressuscite les fermes de notre enfance : des fleurs, des légumes, des fruits à grappiller, des animaux à plumes et à poils, des abeilles, des prés et un petit bois en gestion durable comme terrain de jeux. Parking, Pique nique possible sur place Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T19:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T17:00:00+02:00 © Philippe Géhin

