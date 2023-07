Guinguette au caviar La ferme expérimentale du CAVIAR, Saint-Georges-de-Reintembault (35) Guinguette au caviar La ferme expérimentale du CAVIAR, Saint-Georges-de-Reintembault (35), 21 juillet 2023, . Guinguette au caviar Vendredi 21 juillet, 19h00 La ferme expérimentale du CAVIAR, Saint-Georges-de-Reintembault (35) 10€ 19h: Accueil à la traite La ferme vous accueille à l’heure de la traite des biquettes, qui sera ouverte pour les plus curieux d’entre vous. Les plus gourmands pourront savourer le repas locavore concocté par les bénévoles de l’association l’Arrêt crémaillère. 20h: Ouverture du bal Les danseurs pourront fouler le parquet du théâtre de verdure sous les airs du trio des multi-Instrumsentistes « Yggy Noz ». Ils nous viennent du sud manche et jonglent entre violon, accordéon, concertina, banjo, guitare, bouzouki et violoncelle. Au coeur le remarquable quintet d’éleveurs « Les fièvres de lait » remettront le feu au parquet avec un répertoire trad à la sauce punko-paysanne. Pour finir en douceur, la chanteuse Jinin nous livrera ses compositions accompagnée de son accordéon, passant du reggae-ska aux groove chaloupés, bercés par des sonorités d’ailleurs. source : événement Guinguette au caviar publié sur AgendaTrad La ferme expérimentale du CAVIAR, Saint-Georges-de-Reintembault (35) 20, Le Bas Pouchet

