La ferme Eau Médoc fête le marais Saint-Vivien-de-Médoc Saint-Vivien-de-Médoc Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Vivien-de-Médoc

La ferme Eau Médoc fête le marais Saint-Vivien-de-Médoc, 17 septembre 2022, Saint-Vivien-de-Médoc. La ferme Eau Médoc fête le marais Saint-Vivien-de-Médoc

2022-09-17 11:00:00 – 2022-09-17 15:00:00

Saint-Vivien-de-Médoc Gironde Saint-Vivien-de-Médoc Découverte du marais, balade découverte, pique nique et vente de produits locaux à Saint-Vivien-de-Médoc – Apéro Tapas. 11h – 15h. Découverte du marais, balade découverte, pique nique et vente de produits locaux à Saint-Vivien-de-Médoc – Apéro Tapas. 11h – 15h. +33 5 56 09 58 32 Découverte du marais, balade découverte, pique nique et vente de produits locaux à Saint-Vivien-de-Médoc – Apéro Tapas. 11h – 15h. Saint-Vivien-de-Médoc

dernière mise à jour : 2022-04-04 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Saint-Vivien-de-Médoc Autres Lieu Saint-Vivien-de-Médoc Adresse Ville Saint-Vivien-de-Médoc lieuville Saint-Vivien-de-Médoc Departement Gironde

Saint-Vivien-de-Médoc Saint-Vivien-de-Médoc Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-vivien-de-medoc/

La ferme Eau Médoc fête le marais Saint-Vivien-de-Médoc 2022-09-17 was last modified: by La ferme Eau Médoc fête le marais Saint-Vivien-de-Médoc Saint-Vivien-de-Médoc 17 septembre 2022 Gironde Saint-Vivien-de-Médoc

Saint-Vivien-de-Médoc Gironde