J’AI BESOIN DE TON AMOUR ET D’UNE PSY LA FERME DUPIRE Villeneuve D’ascq Catégorie d’Évènement: Villeneuve-d'Ascq J’AI BESOIN DE TON AMOUR ET D’UNE PSY LA FERME DUPIRE Villeneuve D’ascq, 14 février 2024, Villeneuve D'ascq. Et si la rencontre du grand amour passait pas une thérapie pour atteindre la terre happy ?Notre héros, comme la plupart des losers, ne rêve que d’une chose : passer de malheureux à mâle heureux !En quête du grand amour, qu’il pense avoir déjà croisé… ou pas, il décide d’écrire le roman de sa vie en se mettant seul en scène avec l’appui de sa psy.De rencontres amoureuses plus romantiques et drôles les unes que les autres, suivez le parcours de ce combattant des coeurs dans un seul en scène authentique où amour rime avec humour.

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-02-14 à 21:00 Réservez votre billet ici LA FERME DUPIRE 80 RUE YVES DECUGIS 59650 Villeneuve D’ascq 59 Détails Catégorie d’Évènement: Villeneuve-d'Ascq Autres Code postal 59650 Lieu LA FERME DUPIRE Adresse 80 RUE YVES DECUGIS Ville Villeneuve D'ascq Departement 59 Lieu Ville LA FERME DUPIRE Villeneuve D'ascq Latitude 50.619058 Longitude 3.142222 latitude longitude 50.619058;3.142222

