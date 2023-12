RIMBAUD UNE SAISON EN ENFER LA FERME DUPIRE Villeneuve D’ascq, 21 janvier 2024, Villeneuve D'ascq.

Jadis, si je me souviens bien, ma vie était un festin où s’ouvraient tous les coeurs, où tous les vins coulaient. Été 1873, Rimbaud n’a que 19 ans et le voilà déjà usé de susciter l’engouement des poètes. Il a le coeur retourné après une violente dispute avec son amant, Paul Verlaine, qui lui a tiré un coup de pistolet et a choisi de retourner vivre avec sa femme.Rimbaud écrit alors Une Saison en Enfer et décide de le publier à compte d’auteur mais s’en détourne, abandonne tout et s’en va.Pour quelle raison ? Certainement parce qu’Arthur n’est plus tout à fait Rimbaud. Il ne s’intéresse plus à la littérature.Le poète a déjà dépassé la banalité de l’existence et vit désormais pourchassé par des images de cadavres.Une Saison en Enfer, c’est le tableau bouleversant d’une conversion autant qu’un discours contre chaque forme d’hypocrisie.Alors oubliez printemps, été, automne et hiver ! Et plongez dans cette lecture-spectacle qui vous révèle Une Saison en Enfer !

Tarif : 12.00 – 14.00 euros.

Début : 2024-01-21 à 17:00

Réservez votre billet ici

LA FERME DUPIRE 80 RUE YVES DECUGIS 59650 Villeneuve D’ascq 59