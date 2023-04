Marché de Producteurs Locaux La Ferme du Trousseau Thiéville Catégories d’Évènement: Calvados

Thiéville

Marché de Producteurs Locaux La Ferme du Trousseau, 15 avril 2023, Thiéville. Marché de Producteurs Locaux 15 avril et 13 mai La Ferme du Trousseau Plants potagers ;

Bières ;

Spiritueux ;

Confitures ;

Légumes… La Ferme du Trousseau 6, Route de Thiéville40 ST-PIERRE-EN-AUGE Thiéville 14170 Calvados Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-15T14:30:00+02:00 – 2023-04-15T18:00:00+02:00

2023-05-13T14:00:00+02:00 – 2023-05-13T18:00:00+02:00 Producteurs locaux Marché Bouiner dans les Champs

Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Thiéville Autres Lieu La Ferme du Trousseau Adresse 6, Route de Thiéville40 ST-PIERRE-EN-AUGE Ville Thiéville Departement Calvados Lieu Ville La Ferme du Trousseau Thiéville

La Ferme du Trousseau Thiéville Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thieville/

Marché de Producteurs Locaux La Ferme du Trousseau 2023-04-15 was last modified: by Marché de Producteurs Locaux La Ferme du Trousseau La Ferme du Trousseau 15 avril 2023 La ferme du trousseau Thiéville Thiéville

Thiéville Calvados