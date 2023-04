Séjour Saint Malo La ferme du point du jour Saint-Méloir-des-Ondes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Séjour Saint Malo La ferme du point du jour, 17 avril 2023, Saint-Méloir-des-Ondes. Séjour Saint Malo 17 – 21 avril La ferme du point du jour 586€, tarifs modulés selon grilles de quotients Les activités

Char à voile ; Ski bus; Catamaran ; Visite de St Malo ; Baie du Mont Saint Michel ; Course d’Orientation ; Ecriture et numérique

Les petits +

Vivre en communauté ; S’amuser entre potes ; Découverte d’une nouvelle ville ; Créer de la convivialité Autres loisirs : grands jeux La ferme du point du jour SAINT-MELOIR-DES-ONDES Saint-Méloir-des-Ondes 35350 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « http://www.anjousportnature.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-17T08:00:00+02:00 – 2023-04-17T22:30:00+02:00

2023-04-21T07:30:00+02:00 – 2023-04-21T19:00:00+02:00 sport sports nautiques

