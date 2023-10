Visite de la Ferme du Petit Age la ferme du petit age Le Vigeant, 27 octobre 2023, Le Vigeant.

Visite de la Ferme du Petit Age Vendredi 27 octobre, 10h00 la ferme du petit age Gratuit, sur inscription au 05 49 91 11 96

Gaëlle vous propose une balade accompagnée pour découvrir sa ferme et rencontrer les différents animaux que vous pourrez, pour certains approcher de près et même nourrir.

Coup de coeur ♥ de l’équipe Sud Vienne Poitou pour le dernier âne né fin septembre…

Prévoir bonnes chaussures et tenue adaptée.

Enfants à partir de 3 ans et accompagnés d’un adulte.

Rendez-vous à 10h00

Ferme du Petit âge

Le Petit Giat 86150 Le Vigeant

Durée 2h

Sur inscription au 05 49 91 11 96

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-27T10:00:00+02:00 – 2023-10-27T12:00:00+02:00

Visite ânes