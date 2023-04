Pentecôte à la ferme la ferme du petit age Le Vigeant Catégories d’Évènement: Le Vigeant

Vienne

Pentecôte à la ferme la ferme du petit age, 27 mai 2023, Le Vigeant. Pentecôte à la ferme 27 – 29 mai la ferme du petit age Entrée adulte: 2€ – Jeu de piste : 2€ / participant – Chasse au trésor : 2€ / participant – Baptême à dos d’ânes : 2.50€ / enfant Nous vous proposons de venir profiter d’un week end d’ animation à la ferme en famille ou entre amis ! ! !

Durant ces après-midi, vous pourrez profiter d’un temps de visite libre sur un circuit balisé pour rencontrer différents animaux de la ferme, d’une chasse au trésor pour retrouver » Trotro le veau » et d’un jeu de piste » Histoires d’Ânes « .

Nous vous proposerons également des baptêmes à dos d’ânes, des enveloppes surprises ainsi qu’une buvette pour vous déshydrater. la ferme du petit age le petit giat Le Vigeant 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0606416897 »}, {« type »: « email », « value »: « lafermedupetitage@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-27T14:00:00+02:00 – 2023-05-27T19:00:00+02:00

2023-05-29T14:00:00+02:00 – 2023-05-29T19:00:00+02:00 animations enfants la ferme du petit âge

