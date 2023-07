Devenez observ’acteur du climat La ferme du Parcot Échourgnac, 30 septembre 2023, Échourgnac.

Devenez observ’acteur du climat Samedi 30 septembre, 14h30 La ferme du Parcot Sur réservation auprès de la Double en Périgord, gratuit

Devenez un observ’acteur du climat en découvrant un protocole de sciences participatives : l’Observatoire des Saisons.

Comme une recette de cuisine, ce protocole scientifique indique des étapes à suivre dans un ordre bien précis. Il permet à la fois de vous guider et à la fois d’assurer que vos observations (arbres, arbustes) soient comparables avec celles des autres observateurs et observatrices. On parle de protocole standardisé, l’objectif étant d’avoir des données de qualité pour en faire des analyses scientifiques ! Le protocole d’observation a été construit par les scientifiques et adapté pour un public large, n’ayez pas peur, quelque soit votre niveau de connaissance, il est accessible ! Le CPIE du Périgord-Limousin sera là pour vous guider.

Une petite balade sera prévue, l’occasion de découvrir la ferme du Parcot.

La ferme du Parcot Chemin Abel Guionneau, le parcot, 24410 Echourgnac Échourgnac 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T14:30:00+02:00 – 2023-09-30T17:00:00+02:00

La double en Périgord