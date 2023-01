La Nuit de la chouette à la Ferme du Parcot La Ferme du Parcot Échourgnac Catégories d’Évènement: Dordogne

La Nuit de la chouette à la Ferme du Parcot La Ferme du Parcot, 4 mars 2023, Échourgnac. La Nuit de la chouette à la Ferme du Parcot Samedi 4 mars, 18h00 La Ferme du Parcot

Réservation conseillée – gratuit

Les espèces périgourdines : présentation en salle et sortie nature nocturne handicap moteur mi La Ferme du Parcot Le Parcot, 24410 Échourgnac, France Échourgnac 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine Un évènement exceptionnel proposé avec la LPO Dordogne, au programme : – Présentation en salle balayant mythes, légendes et reconnaissance des espèces périgourdines pour permettre aux petits et aux grands de devenir incollables sur les chouettes et les hiboux. – Balade nocturne pour écouter ces maîtres de la nuit + Exposition Plumes de Nuit

