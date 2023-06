Soirée Paysanne à la Ferme du Moulinat La Ferme du Moulinat Loubens, 12 juillet 2023, Loubens.

Loubens,Gironde

Rendez-vous dans le parc de la ferme du Moulinat pour partager une soirée conviviale autour d’un bon repas avec des produits du terroir tous les mercredis d’été..

2023-07-12 à ; fin : 2023-07-12 . EUR.

La Ferme du Moulinat Roquet

Loubens 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Join us in the grounds of the Moulinat farm for a convivial evening meal featuring local produce every Wednesday in summer.

Acompáñenos en los terrenos de la granja Moulinat para disfrutar de una agradable cena con productos locales todos los miércoles de verano.

Treffen Sie sich jeden Mittwoch im Sommer im Park des Bauernhofs Moulinat, um einen geselligen Abend bei einem guten Essen mit regionalen Produkten zu verbringen.

