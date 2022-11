Stage Immersion Chamanique, Module 1 la ferme du moulin neuf, 7 avril 2023, Callen.

320 euros, hors hébergement et pension.

Un stage de 5 jours pour aller à la rencontre de soi. Découvrir et expérimenter la pratique chamanique pour en faire un outil de reliance avec son être intérieur.

la ferme du moulin neuf 44.28760715229765, -0.5353172978216675 Callen 40430 Landes Nouvelle-Aquitaine

Un stage de 5 jours, dans les Landes, pour aller à la rencontre de soi.

Découvrir et expérimenter la pratique chamanique pour en faire un outil de reliance avec son être intérieur.

Développer la connaissance de soi.

Recevoir les enseignements de ses guides et de la nature.

Le chamanisme

Le chamanisme est une spiritualité ancestrale qui permet de se connecter à l’invisible qui nous entoure, mais aussi l’invisible qui est en nous.

S’intéresser à la pratique chamanique en tant que spiritualité ne demande pas de devenir chaman ou praticien chamanique.

C’est un merveilleux outil pour se connecter et s’ouvrir aux mondes visibles et invisibles qui nous entourent, mais aussi à l’intérieur de soi.

Le chamanisme permet d’aller à la rencontre de soi-même.

Stage mixte.

Déroulé du stage

Le week-end débutera le vendredi.

Vous arriverez pour vous installer entre 16h et 18h.

Le stage commencera à 18h (sans retard).

En début de soirée, nous échangerons sur ce qu’est le chamanisme et nous commencerons la pratique.

Le soir, nous dînerons ensemble en mode « auberge espagnole » (chacun amène un petit quelque chose à partager).

Au cours de ce stage, vous découvrirez les 3 mondes chamaniques (en haut, en bas et au milieu). Nous vous transmettrons comment communiquer avec les esprits et guides de ces 3 mondes.

Ce stage est un long stage pour pouvoir s’immerger pleinement dans la pratique chamanique.

Nous pratiquerons l’appel aux directions, chaque matin pour commencer la journée.

Nous nous connecterons avec force à nos guides, par le voyage chamanique, la danse et le chant intuitif.

Nous irons aussi dans la nature pour entrer en communication avec le monde du milieu.

Des temps de pause seront proposés afin d’intégrer les pratiques et enseignements des esprits.

Plusieurs cérémonies seront aussi proposées au cours du stage.

Si vous avez un tambour ou un hochet, nous vous invitons à l’amener.

D’autres merveilleux tambours nous seront prêtés par Les Tambours de Bourroucéliande . Leur page ici: https://m.facebook.com/608198279626166

Une liste plus exhaustive de ce que vous devez amener vous sera communiquée une fois votre inscription validée.

Le lieu d’accueil

Vous serez accueillis à la Ferme du Moulin Neuf, à Callen dans les Landes, un lieu isolé et sauvage en pleine nature.

Nombre de place limité.

Tarifs par personne pour tout le séjour

Frais pédagogiques: 320 €

Hébergement en pension complète (repas faits maison, végétariens et issus de produits locaux de saison):

– Camping: 148 € (places illimitées)

– Dortoir collectif: 180 €

Pour le vendredi soir, prévoir un plat à partager.

Possibilités de covoiturage avec les autres participants.

Inscription

Réservation obligatoire, nombre de places limité.

Pour vous inscrire, merci de remplir le formulaire d’inscription en cliquant sur le lien ci-dessous:

https://forms.gle/Bz2Hb28j92vH1swW6

Les inscriptions ne seront validées qu’avec la réception du formulaire dûment rempli et la réception d’un acompte de 160 €.

En cas d’annulation du stage de votre part avant le 8 mars 2023, la moitié des arrhes (80 €) sera remboursée. Après cette date, date aucun remboursement ne sera effectué sauf raison médicale impérieuse justifiée.

Si l’acompte n’est pas reçu, au bout d’une semaine (et sans nouvelles de votre part), la place sera remise en disponibilité.

Une fois votre inscription validée, vous recevrez un e-mail 10 à 15 jours avant la date de début du stage avec la liste des participants pour le covoiturage ainsi que des choses à amener.

Si besoin, des modalités de paiement en plusieurs fois peuvent être faites.

Le stage est fortement déconseillé à toute personne présentant des troubles psychologiques.

Chaque participant/e porte la responsabilité de sa personne et de sa santé. Sylvain et Barboka ne répondent d’aucun dommage matériel, corporel ou autre.

Contacts

Si vous avez des questions sur le contenu, vous pouvez contacter Sylvain par téléphone au 06.88.17.68.26 (par e-mail: sylvain.arabeyre@gmail.com) ou Barboka au 06.61.32.02.45 (par e-mail: barbokasoins@gmail.com)



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-07T18:00:00+02:00

2023-04-11T16:00:00+02:00

