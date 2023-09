La Pomme dans tous ses états La Ferme du Lieu Roussel Douville-en-Auge, 28 octobre 2023, Douville-en-Auge.

Douville-en-Auge,Calvados

Assistez à une visite guidée du verger, voyez comment les pommes sont ramassées et brassées et écoutez les explications sur les A.O.C. cidricoles ! Également au programme : découverte libre des animaux de la ferme, balade à poney, dégustation de crêpes. Vous trouverez enfin des produits de la ferme au point de vente..

Samedi 2023-10-28 11:00:00 fin : 2023-10-29 18:00:00. .

La Ferme du Lieu Roussel

Douville-en-Auge 14430 Calvados Normandie



Take a guided tour of the orchard, see how the apples are picked and brewed, and listen to explanations about A.O.C. cider production! Also on the program: free discovery of the farm’s animals, pony rides and crêpe tasting. You’ll also be able to buy farm products at the sales point.

Realice una visita guiada por el huerto, vea cómo se recogen y elaboran las manzanas y escuche las explicaciones sobre la producción de sidra A.O.C También en el programa: descubrimiento gratuito de los animales de la granja, paseos en poni y degustación de crepes. También podrá comprar productos de la granja en el punto de venta.

Nehmen Sie an einer Führung durch den Obstgarten teil, sehen Sie, wie die Äpfel gepflückt und gebraut werden, und hören Sie sich die Erklärungen zu den A.O.C. cidricoles an! Außerdem auf dem Programm: freie Erkundung der Tiere auf dem Bauernhof, Ponyreiten, Verkostung von Crêpes. In der Verkaufsstelle finden Sie schließlich auch Produkte vom Bauernhof.

