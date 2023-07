Atelier de ressourcement en pleine nature à la Ferme du Devès La Ferme du Devès Lieu dit Le Devès par Ginestet Castanet-le-Haut, 11 juillet 2023, Castanet-le-Haut.

Atelier de ressourcement en pleine nature, relaxation et méditation grâce aux bains de Forêt et aux bains sonores.

2023-07-11 18:00:00 fin : 2023-07-11 20:00:00. .

La Ferme du Devès

Lieu dit Le Devès par Ginestet

Castanet-le-Haut 34610 Hérault Occitanie



