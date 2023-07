Guinguette à la Ferme « FAÏPAKAO » La Ferme du Devès Lieu dit Le Devès par Ginestet Castanet-le-Haut, 8 juillet 2023, Castanet-le-Haut.

Castanet-le-Haut,Hérault

« Faïpakao » en concert à la guinguette de la Ferme du Devès.

2023-07-08 19:30:00 fin : 2023-07-08 23:30:00. .

La Ferme du Devès

Lieu dit Le Devès par Ginestet

Castanet-le-Haut 34610 Hérault Occitanie



« Faïpakao in concert at the Ferme du Devès guinguette

« Faïpakao » en concierto en la guinguette de la Ferme du Devès

« Faïpakao » in einem Konzert in der Guinguette de la Ferme du Devès

Mise à jour le 2023-06-21 par ADT34