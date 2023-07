Guinguette à la Ferme « MOTHER FOLK » Unplugged Rock La Ferme du Devès La Ferme du Devès Lieu dit Le Devès par Ginestet Castanet-le-Haut, 15 juillet 2023, Castanet-le-Haut.

Castanet-le-Haut,Hérault

MOTHER FOLK Unplugged Rock en concert à la guinguette de la Ferme du Devès.

2023-07-15 19:30:00 fin : 2023-07-15 23:30:00. .

La Ferme du Devès

Lieu dit Le Devès par Ginestet

Castanet-le-Haut 34610 Hérault Occitanie



MOTHER FOLK Unplugged Rock in concert at the Ferme du Devès guinguette

MOTHER FOLK Unplugged Rock en concierto en la guinguette de la Ferme du Devès

MOTHER FOLK Unplugged Rock live in der Guinguette de la Ferme du Devès

