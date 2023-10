Contes d’ici et d’ailleurs La ferme du champs bressan – musée du terroir Romenay, 13 mai 2023, Romenay.

Contes d’ici et d’ailleurs Samedi 13 mai, 20h00 La ferme du champs bressan – musée du terroir

Vous pourrez entendre et voir des Contes de Bresse et d’ailleurs, ainsi que des surprises. De 18h à 20h à la Ferme du Champ Bressan. En partenariat avec l’association Anivoles et la Médiathèque de Romenay.

La ferme du champs bressan – musée du terroir Le Bourg 71470 Romenay Romenay 71470 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 0385403570 http://www.ecomusee-de-la-bresse.com À la ferme du Champ bressan, Romenay renoue avec son passé et vous invite à venir découvrir le destin des Romenayous mis en lumière à l'occasion de l'Exposition Internationale de Paris en 1937.

La ferme du Champ bressan, construite au début du 18ème siècle, est constituée d’un remarquable ensemble architectural bressan composé de plusieurs corps de bâtiments organisés autour d’une cour et de son puits central.

Remontez le temps jusqu’au 23 août 1937 et laissez-vous plonger dans le quotidien des Romenayous. Grâce à une muséographie cédant la parole aux objets, associée à une médiation discrète et à un visioguidage moderne et élaboré, le passé se fera présent.

Mais où sont donc passés ces Romenayous ? RD 975 – Parking en face du musée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

