Saint-Sernin Lot-et-Garonne, Saint-Sernin La ferme du Canard fait sa guinguette

Saint-Sernin

La ferme du Canard fait sa guinguette Saint-Sernin, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Saint-Sernin.

Saint-Sernin Lot-et-Garonne La Ferme du Canard fait sa GUINGUETTE ! Cette année la ferme du canard vous accueille sur la ferme !

4 dates : 16 juillet, 30 juillet, 13 Août, 27 Août.

Sur place vous pourrez déguster des planches apéro avec des produits locaux et de saison, avec un verre de vin Côtes de Duras du Domaine du Grand Mayne ou une boisson fraîche.

Sur réservation.

Vous pouvez réserver au 0 ou au 0642023682

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Saint-Sernin Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Sernin Adresse Ville Saint-Sernin lieuville 44.71132#0.21079

