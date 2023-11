Festival Tout Ouïe – MEMORIA – LA SOIE DE L’ENFANCE – dès de 3 ans – soutien Aide au projet 2023 DRAC IDF La Ferme du Buisson, scène nationale de Marne la Vallée Noisiel, 30 novembre 2023, Noisiel.

Festival Tout Ouïe – MEMORIA – LA SOIE DE L’ENFANCE – dès de 3 ans – soutien Aide au projet 2023 DRAC IDF 30 novembre – 5 décembre La Ferme du Buisson, scène nationale de Marne la Vallée Gratuit pour les profesionnels de la culture sur inscription

MEMORIA est un conte philosophique qui plonge le spectateur dans différents mondes, dans les interstices des ombres pour une célébration des sens. Le spectacle propose sous la forme d’un conte à travers la voix off d’enfants, un voyage méditatif tant dans la musique que dans les images mêlant différents genres, le jeu réel, la vidéo, le théâtre d’ombre et le concert.

Le spectacle est construit autour de 6 volets, chaque volet est une ode au sens, la vue, l’ouie, le toucher, l’odorat, le goût et le 6ème sens qu’on appelle selon les cultures et discipline, l’intuition, le troisième oeil, l’inconscient… Cette odyssée sensorielle questionne la mémoire universelle et notre mémoire plus intime, chacun sa madeleine de Proust.

Coproduction : File7

Partenaires : La Ferme du Buisson, Théâtre Sénart, Le Rocher de Palmer

Soutien : le CNM, Région Ile-de-France, SACEM

